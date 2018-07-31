Коллеги поделилась воспоминаниями о скончавшейся актрисе Наталье Кузнецовой

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Звезда Московского театра имени Ермоловой ушла из жизни 28 июля в 55 лет в реанимационном отделении 50-й больницы Москвы. Женщину погубило тяжелое заболевание, с которым она боролась долгое время.

Коллеги скончавшейся Натальи Кузнецовой поделились своими воспоминаниями об актрисе и прекрасной женщине. Актриса Галина Анисимова, которая не знала о проблемах женщины, навсегда запомнит неожиданно ушедшую Наталью как очень творческую личность, которая много работала на благо театра, ставила капустники в качестве режиссера. Такого яркого и замечательного человека будет не хватать.

Дмитрий Павленко выразил глубокие соболезнования близким Кузнецовой в связи со смертью женщины. Он признался, что ее смерть стала тяжелым и печальным событием для всей его семьи, ведь они знали друг друга давно, служили вместе в театре, а последние годы их связывал спектакль «Язычники». Наталья была редкой, невероятно умной артисткой, которая, помимо природного таланта, была наделена высоким интеллектом, была очень образованной и начитанной, всегда помогала в подготовке спектакля. «Это большое горе для театра, пока сложно осознать», - подчеркнул Павленко.

Актриса Елена Папанова отметила, что из мира живых еще совсем молодой ушла светлая и талантливая женщина. Хотя артистки не были знакомы близко, они много работали вместе. Папанова призналась, что даже не догадывалась о страшной болезни Натальи, и скорбит всей душой из-за смерти невероятно одаренной и органичной артистки.