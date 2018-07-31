Актриса Кузнецова скончалась от серьезной болезни

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Смерть настигла ее в реанимации больницы №50. Прощание со звездой «Свахи» пройдет 1 августа, а похоронят ее на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова скончалась от серьезной болезни на 56 году жизни, трагедия произошла в реанимации 29 июля. Оказывается, актриса в последнее время боролась за жизнь, но официальные причины и диагноз озвучат на церемонии прощания в Боткинской больнице 1 августа.

Видимо, Наталья Кузнецова, как и большинство артистов, не хотела раскрывать подробности проблем со здоровьем при жизни и скрывала свой недуг. В результате, она скончалась внезапно в свои 55 лет, а могла бы еще подарить публике множество талантливо сыгранных ролей. Предположительно, Наталья болела раком, ведь только такой диагноз способен за короткий срок убить человека.