Бесплатные кинотеатры под открытым небом откроет «Москино» 1 августа

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Помимо летних кинопоказов в 30 разных местах Москвы, с 1 августа по 9 сентября организаторы акции проведут творческие встречи с деятелями кинематографа, детские программы и мастер-классы.

Ко Дню российского кино, который отметят с 25 по 27 августа, в столице «Москино» откроет бесплатные кинотеатры под открытым небом. Уникальная акция в 30 летних кинотеатрах в разных частях города будет проводиться с 1 августа по 9 сентября. Организатором мероприятия выступил столичный департамент культур при сотрудничестве с подведомственным госучреждением департамента «Московское кино» - сообщил министр культуры А. Кибовский.

Помимо показа самых разных кинопроектов, акция предусматривает проведение творческих встреч с деятелями отечественного кинематографа, мероприятия для детей и мастер-классы. Более того, все площадки для летнего кафе можно с легкостью трансформировать в площадки для танцев. Расписание показов и места летних кинотеатров опубликовано на сайте «Москино». Генеральный директор организации Светлана Максимченко уточнила, что утренние часы с 10:00 до 14:00 в выходные и с 11:00 до 14:00 по будням будут посвящены детям, а на экранах покажут мультфильмы и детское кино, а вечером с 14:00 до 22:00 площадка перейдет в распоряжение старшей аудитории.

Летние кинотеатры будут работать пять дней в неделю, выходные в понедельник и вторник. Одни шатер способен вместить 200 горожан, которые будут сидеть не на обычных креслах, а на удобных пуфах. Рядом с кафе расположат пункты питания, места для буккроссинга, танцевальные площадки. Акция призвана продлить праздничную, насыщенную приятными мероприятиями атмосферу этого лета, которая сложилась после проведения ЧМ-2018.