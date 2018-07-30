Вера Алентова поразила внешним видом поклонников

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Пользователи уверены, что она выглядит моложе своей дочери.

Как стало известно из личной страницы в Instagram Юлии Меньшовой, актриса недавно отмечала свое 49-летие. Меньшова выложила фото, на котором родные собрались за общим столом поздравить артистку. Пользователи сразу же написали о том, что мать женщины, Вера Алентова, поразила внешним видом.

Действительно, на семейном фото Алентова выглядит, как всегда, превосходно. Подписчики дочери знаменитости сообщили, что Вера выглядит намного моложе своей дочери – максимум ровесницей. Уже много лет звезда кино не меняется и складывается ощущение, что время для нее остановилось.

Знаменитой актрисе кино 76 лет. Она, по словам поклонников, всегда была привлекательной женщиной, от которой невозможно отвести взгляд.

Прославилась она благодаря советскому знаменитому фильму «Москва слезам не верит», который вышел в 1979 году и популярен среди зрителей до сих пор.