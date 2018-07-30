Лариса Голубкина рассказала о несостоявшемся разводе с Андреем Мироновым

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Знаменитый советский актер вел разгульный образ жизни, даже находясь в браке. Супруга артиста рассказала, почему она с ним так и не развелась.

В интервью Лариса Голубкина рассказала о несостоявшемся разводе с актером Андреем Мироновым. Для артиста это был второй брак, но даже это его ничему не научило. Голубкина говорит, что Андрей был тяжелым человеком, как в быту, так и в отношениях. Он любил проводить время с красивыми девушками и выпивать спиртное. Их брак, по мнению вдовы, распался бы наверняка, если бы они работали в одном театре.

Казалось бы, наличие общего ребенка должно было остепенить Миронова. Но нет, наоборот, среди коллег постоянно велись разговоры о том, то он изменяет своей супруге. Об этом Лариса молчит до сих пор.

Голубкина любила Миронова и тот ей отвечал взаимностью. Он даже стал приемным папой для ее трехлетней дочери. Такая невестка понравилась и маме актера, с которой они были подругами. В целом, по признанию артистки, она прожила с Мироновым короткую, но счастливую жизнь.

Андрей Миронов ушел в возрасте 46 лет. Он подарил зрителям своих героев более чем в 40 фильмах, самой известной из которых стала роль в кинофильме «Бриллиантовая рука». Дочери тоже вспоминают папу с теплотой, хотя раньше таили обиды.

Лариса Голубкина раскрыла секрет долгих и крепких отношений: она считает, что необходимо давать свободу друг другу и иметь разные интересы. Только тогда брак может стать крепким. Миронов был настоящим кумиром многих советских граждан. Они до сих пор с упоением пересматривают фильмы с его участием и сожалеют, что гению кино пришлось так рано уйти из жизни.

Напомним, актер умер от кровоизлияния в мозг.