«Секта Мэнсона»: Сестра убитой актрисы одобрила фильм Тарантино

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Истинный смысл фильм скрывается продюсерами, тайна сюжета раскроется через год.

Сестра убитой актрисы одобрила фильм Тарантино. В основу сюжета попало жестокое убийство беременной актрисы и жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт и их друзей. Дебра решила убедиться в сюжете картины и проверить реплики героев картины. После детального изучения вопроса, сестра убитой выразила благодарность сценаристам за проведенную работу и уверенна, что результат будет достойным. Главарь секты Чарльз «Сатана» Мэнсон скончался на 84 году жизни, но слава о его деятельности ходит по миру по сей день. «Сатана» Мэнсон был лидером секты, известной серией резонансных убийств в конце 1960-х годов. Его еще называли одним из самых известных преступников второй половины XX века.

В августе 1969 члены «Семьи» за два дня убили семь человек, в том числе киноактрису Шерон Тэйт, супругу режиссера Романа Полански, которая находилась на девятом месяце беременности. Мэнсон сам не брался за оружие, но в ходе судебных разбирательств было установлено, что он давал четкие указание расправы и создал список из 9 имен людей, которых убили. Сам Мэнсон был уверен, что эти преступления спровоцируют межрасовую войну, которая станет новым Апокалипсисом. Чтобы почтить память погибшей Шерон Тэйт дату выхода картины перенесли на несколько недель. В мировом прокате «Однажды в Голливуде» появится 26 июля 2019 года.