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Расовое равенство теперь будет отображено и в детском фильме.

Как сообщают представители компании, Disney создаст фильм о принцессе-негритянке, который будет называться «Sade». Такое название фильм получил из-за того, что главную героиню негроидной расы зовут именно так. Она, по замыслу сценаристов, благодаря магическим способностям спасет королевство.

Сценарий будет написан такими сценаристами как Линдси Рид Палмер и Ола Шокунби. Режиссура возляжет на плечи Рика Фамуйива. Необычная идея пришла Disney из-за того, что компания начала изучать вкусы потребителей. Они хотят разнообразить свои продукты, чтобы оставаться в лидерах киноиндустрии. Дата выхода фильма пока что неизвестна, поскольку проект еще достаточно «сырой». Об этом станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что компания Disney разработала робота-каскадера, который имитирует опасные человеческие трюки, а затем принимает положение супер-героя. По задумке разработчиков, это снизит риск ситуаций, в которые попадают каскадеры-профессионалы.