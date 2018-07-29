Гонорар в чашку кофе: Брэд Питт удивил платой за роль в фильме «Дедпул 2»

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Райан Рейнольдс раскритиковал мировую звезду за «самых хороший и безответственный поступок, который только можно совершить», и оценил его как вызов себе.

Испольнитель главной роли в фильме «Дедпул 2» Райан Рейнольдс сообщил, что голливудский актер Брэд Питт сильно удивил его платой за свою незначительную роль в кинокартине. По его словам, звезда мирового уровня попросил за свою работу гонорар в чашку кофе. Изначально Рейнольдс решил, что Питт запросил сеть кофеен, однако речь шла именно об одной чашке. Он заявил, что этот поступок - самый хороший из возможных, но и самый безответственный, ведь это вызов: наделить одного из самых востребованных и известных актеров ролью без текста и практически без экранного времени - действительно круто.

«Дэдпул 2» от режиссера Дэвида Литча продолжит приключения единственного и неповторимого, невероятно болтливого наемника Уэда Уилсона. Премьера картины от издательства Marvel Comics в США состоялась 18 мая 2018 года, в России 17 мая.