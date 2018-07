Сегодня, 08:46

Испытания до смерти решила устроить героиня Тани Митюшиной новичкам «сестринства», а сексуальная Натали Юра рассекретила идею фильма поклонникам.

Режиссером картины «Сообщество» стал Мэтти Беккерман. После успеха таких фильмов как: Black Black Боба Кларка, The House on Sorority Row, Slasher Scream 2, заключительным и мега популярным станет The Row («Сообщество»).

«Убийца преследует и терроризирует семейство в кампусе колледжа», - говорится в описании фильма.

С первых минут презентации хорор-ленты в США стало ясно, что это не романтическая и «плаксивая» комедия.

Две актрисы из России снялись в жестком американском триллере. Пермячка Таня Митюшина и певица, актриса из Владивостока Натали Юра, стали главными украшениями картины и показали Голливуду красоту русских девушек. Первые желающие оценить творчество Беккермана и команды просмотрели фильм 25 июля. Мировой прокат начнется спустя несколько дней.

«Картина будет интересна той зрительской аудитории, на которую она рассчитана - молодежной. Все атрибуты сегодняшнего дня в фильме присутствуют - блогеры, инстраграмеры, приложения для знакомств, на основе всего этого придумали захватывающий детективный сюжет», - сообщила Натали.

К стати, российскому зрителю Юра знакома по роли в драме Юрия Грымова «Три сестры». Митюшина 5 лет назад появилась в эпизодической роли в комедии «Страсти Дон Жуана». Теперь имена россиянок поставили в один ряд с такими звездами как: Лорин Кент, Колин Эглсфилд, Дилан Спрейберри, Миа Фрэмптон и другие.