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Откровенный снимок с кнутом появился в ленте актрисы в Instagram. Шокирующий кадр оценили больше 7 тысяч подписчиков.

53-летняя Моника Беллуччи играет в БДСМ, такие выводы сделали поклонники, когда увидели новую фотографию актрисы в Instagram. На снимке звезда кино в обнаженном виде лежит привязанная к шезлонгу, в ее изящных руках, облаченных в кожаные перчатки, виднеется кнут из секс-шопа. Глаза сексуальной бесстыдницы скрывают темные очки.

В свои 53 года Моника Беллуччи выглядит на 30 лет, а то и моложе. Актриса покорила не только мировой кинематограф, но и сердце каждого киномана. Не секрет, что она берет публику своей сексуальностью и шармом, которые никогда не скрывала. БДСМ-фотосессия является, по всей видимости, очередной работой для красотки, хотя кто знает, что происходит за закрытыми дверями спальни кинозвезды.