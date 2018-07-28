Моника Белуччи призналась, в молодости ей предлагали скучные роли

Сегодня, 18:08

Актриса убеждена – с возрастом ее начали больше ценить, а свою внешность знаменитость с каждым днем любит все больше. Любимица миллионов заявила, что красота никогда не была для нее чем-то главным.

Моника Белуччи пообщалась с журналистами и призналась, что в молодости ей предлагали скучные роли, а не такие интересные, как сейчас, поэтому в данный момент актриса наслаждается каждым проектом, где ей посчастливится участвовать. Артистка гордится, что может исполнить роль бабули, а затем предстать в образе роковой женщины, и такие контрасты звезде по душе.

Белуччи рассказала, что с каждым днем раскрывает в себе нечто новое, а ее тело постоянно эволюционирует, что нравится актрисе. Еще в 30 лет знаменитость постоянно придиралась к собственной внешности, а теперь считает это занятие глупым и бессмысленным, ведь переосмыслила собственные убеждения и не ставит красоту на первое место.

Тем не менее, Моника Белуччи остается одной из самых сексуальных актрис современности в свои 53 года. Знаменитость вовсе не выглядит на свои года, хотя многие скептики обвиняют ее в фотошопе и разглаживании морщинок на фото. Актрису такие заявления не обижают, поэтому она нередко публикует «живые» кадры без макияжа и обработки.