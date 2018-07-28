Брижит Бардо дала о себе знать после долгого затишья

Сегодня, 16:03

Актриса вышла в свет в обществе президента Франции и его супруги.

Пик популярности Брижит припал на шестидесятые года прошлого века и считалась одной из самых привлекательных женщин планеты. Шоком для всех стало заявление актрисы про завершение карьеры в кино в начале семидесятых. Но Брижит не давала о себе забыть, иногда появляясь перед преданной публикой, взывая к защите животных и призывая людей отказаться от меховых изделий.

Последние 8 лет от Брижит Бардо не было никаких известий. И вот на днях она дала повод о себе заговорить после долгого затишья.

У актрисы состоялась встреча с президентом Франции и его женой. На встрече поднимались проблемы бездомных животных.

Журналисты и поклонники легендарной актрисы принялись обсуждать её внешность. В свои 83 Брижит выглядит просто великолепно. Она не потеряла чувства вкуса и стиля. Не забывает актриса и про аксессуары.

Легендарная актриса не любит давать интервью о своей личной жизни. В девяностых она написала книгу, где поделилась своими откровениями о карьере и романах.

Стоит напомнить, что у актрисы есть сын Николя, который на данный момент живет с женой и детьми в городе Осло.