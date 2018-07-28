Алексей Сидоров представил трейлер фильма «Т - 34»

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Пользователям сети Интернет стал доступен к просмотру трейлер нового российского фильма «Т - 34».

Картина повествует о плененном танковом экипаже, который было принято использовать немцами для обучения своих танковых взводов. Однако главный герой, он же вчерашний курсант Ивушкин, решается на дерзкий шаг: использовать план фашистов против них самих и сбежать.

Съемки кинофильма начались еще зимой, 23 февраля. Проходили они не только в России, а и за ее пределами. Было потрачено много сил и энергии ради фильма. Создано более 25 различных декораций. В их числе железнодорожная станция и немецкий полигон.

Режиссером российского боевика стал Алексей Сидоров, который представил трейлер. Он известен отечественному кинозрителю благодаря таким его работам, как «Бой с тенью», и телесериалу «Бригада».

В новинке российского кинематографа приняли участие такие актеры, как Александр Петров, Виктор Добронравов и Петр Скворцов.