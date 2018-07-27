Зоя Бербер спойлерит новый сезон «Реальных пацанов»

Вчера, 23:45

Новый ролик со съемок появился в Instagram актрисы. Всего за два дня его оценили почти 80 тысяч подписчиков.

Зоя Бербер для своих подписчиков в Instagram спойлерит новый сезон «Реальных пацанов». Снимки со съемок активно выкладывает и коллега актрисы Владимир Селиванов, превосходно играющий Вована. На этой ноте слухи о прекращении выпуска сериала были развеяны.

Первый сезон «Реальных пацанов» появился на ТНТ 8 ноября 2010 года и с тех пор уже были сняты 6 сезонов, которые, в свою очередь, разбиты еще и на блоки. Сериал не только нашел своих зрителей по всей России, но и стал культурным достоянием Пермского края, причем в официальном порядке.

Актеры, снявшиеся в «Реальных пацанах», успешно реализуют свои таланты и в других не менее известных проектах, и Зоя Бербер тому не исключение. К примеру, недавно она засветилась на шоу «Где логика?», где она выступила в паре с Олегом Верещагиным.