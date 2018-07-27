Натали Портман сыграет сумасшедшего астронавта NASA в «Бело-голубой точке»

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Слетать в космос, похитить женщину и оказаться на скамье подсудимых – все это предстоит сделать легендарной американской актрисе в новой картине Ноя Хоули.

В 2007 году мир потрясла история астронавта NASA Лизы Новак. Ученый похитила свою коллегу Колин Шимпан на почве ревности к любимому человеку. За свой проступок американка получила 50 часов исправительных работ и условный срок.

Сумасшедшего астронавта NASA в «Бело-голубой точке» Ноя Хоули сыграет всемирно известная Натали Портман, ранее уже исполнившая роль женщины-ученого в триллере «Аннигиляция». Согласно основанному на реальных события сюжету фильма, у главной героини после возвращения на Землю кардинально изменится восприятие действительности. Следствием станут вышеупомянутые события из жизни.

Ранее СМИ раскрыли секрет аристократических черт лица Портман. Актриса однозначно прибегала к операции по удалению комков Биша. Как итог, со щечек звезды сразу пропала полнота. Улыбка Натали не стала менее натуральной и естественной, поэтому фанаты лишь нахваливают кумира за решение лечь под нож.