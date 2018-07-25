Самая красивая девочка в мире дебютировала в кино

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Маленькая Тилан Блондо из Франции начала покорять мир моды еще совсем малышкой. Недавно она попробовала себя в качестве актрисы и снялась в фильме «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются».

Дочь актрисы Вероники Лубри и футболиста Патрика Блондо природа наградила удивительной внешностью, малышка воплотила все самые ценные и прекрасные черты внешности: светлые волосы, пронзительно голубые глаза, пухлые губы и ангельские, правильные черты лица. Родители решили, что такую красоту нельзя скрывать, а потому уже в три года отдали малышку в модельную школу. Уже совсем скоро Тилан покорила подиум на модном показе Jean Paul Gaultier, стала самым юным амбассадором L’Oreal и украсила обложку французского Vogue, а журналисты начали называть ее не иначе, как «самая красивая девочка в мире».

Покорив мир моды, 17-летняя красавица решила попробовать себя в кино и дебютировала во второй части фильма «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются», который продолжит рассказ о дружбе мальчишки с пиренейской горной собакой. В российский прокат фильм выйдет уже завтра.

Тилан рассказала, что в дальнейшем хочет посвятить себя киноискусству, ведь ей очень понравилось воплощать на экране других людей. Это гораздо интереснее, чем модельный бизнес, ведь от актера требуется погружаться в работу гораздо серьезнее и глубже. Девушка заверила, что она готова к актерской карьере и открыта к любым предложениям.