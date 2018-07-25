Андрей Кончаловский отозвал фильм «Грех» от участия в Венецианском фестивале

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По причине неготовности фильма к представлению на знаменитом кинофестивале, заявка на его участие отозвана.

Фонд Кончаловского по поддержке кино отозвал заявку фильма «Грех» от участия в Венецианском фестивале. Это обусловлено тем, что режиссер Андрей Кончаловский не успел до конца оформить киноленту и потому его копия не сможет быть представлена на кинофестивале, который стартует 29 августа в этом году. В российско-итальянском фильме рассказывает о периоде жизни Микеланджело, когда он работал над своей знаменитой росписью потолка Сикстинской капеллы, и о работе над скульптурой Давида. Итальянец Альберто Тестоне является главным героем данной кинокартины.

По словам Альберто Барбера, который является директором киносмотра, фестиваль будет проходить под знаком «долгого» метра, так как на нем будут представлены картины хронометражом около 2,5-3 часов. Откроет Венецианский фестиваль фильм о Ниле Армстронге «Человек на Луне». Мероприятие будет проходить с 29 августа по 8 сентября.