Внук Олега Янковского показал фотографии деда из семейного архива

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Олег Янковский ушел из жизни 20 мая 2009 года. Он долго не обращал внимания на боли в желудке и тошноту, а когда все же прошел обследование, оказалось, что онкологическое заболевание сильно запущено. Рак поджелудочной железы в этой стадии заболевания оказался неподвластным медикам.

Поклонники великого артиста до сих пор испытывают боль от его утраты. А фильмы с его участием стали классикой отечественного кинематографа.

Недавно внук Олега Янковского, 27-летний Иван, показал своего деда в кругу семьи. Эти фотографии никак не позволяют предполагать звездного статуса Янковского. На фото из семейного архива – просто счастливая семья.

Кстати, Олег Иванович очень любил играть, дурачиться с внуками. Ведь считается, что артист не взрослеет, а остается ребенком всю жизнь. У него обостренное восприятие действительности и непосредственность, вполне схожие с такими же проявлениями у ребенка.

А фотографии – вот они:

Помним и любим великого артиста.