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Известный российский актёр Анатолий Пашинин, примкнувший к рядам добровольческих подразделений ВСУ, раскритиковал своих коллег в Украине.

Добровольца ВСУ возмутило мошенничество и корыстолюбие в кино Украины. Воюющего в Донбассе артиста оскорбили украинские кинематографисты, которые цинично пользуют его в маркетинговых целях. По словам бойца «Украинской добровольческой армии», его пригласили в некие проекты, где на его имени создали рекламу. После того, как рекламная кампания завершилась, Пашинина заменили «картонным персонажем».

Действия кинематографистов возмутили актёра. Он назвал такое обращение «подлостью». Также знаменитость отметил, что в Украине снимают кино исключительно для получения выгоды. Ни о каком искусстве здесь речь не идёт. В то же время Пашинин пожаловался на засилье военных картин в стране, а также отсутствие настоящих актёров, способных сыграть украинских героев.

Ранее Анатолий Пашинин рассказал об удовольствии в конфликте в Донбассе. По словам актёра, ему нравится воевать в Украине.