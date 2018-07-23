«Врачебная ошибка»: Татьяна Ташкова потеряла ребенка после родов

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Эта трагедия коснулась актрисы в браке с режиссером Евгением Ташковым. Свои откровения звезда рекламы про тетю Асю рассказала Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Татьяна Ташкова, знаменитая тетя Ася, рассказала, что потеряла ребенка практически сразу после родов и даже не смогла его похоронить. Виной тому стала врачебная ошибка. Актриса родила дочку режиссеру Евгению Ташкову, но малышка прожила считанные часы. Это стало трагедией для пары, но после такой боли они решили обвенчаться.

Благо, через пару лет после утраты Татьяна смогла родить мужу здорового сынишку Алексея. Борис Корчевников внимательно выслушал свою гостью и посочувствовал ее горю. Тетей Асей звезда кино стала в трудные голодные 90-е годы, когда особо не было работы, но съемки в рекламе стали для нее удачным пропуском в мир серьезного кино.