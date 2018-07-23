Анатолий Пашинин рассказал об удовольствии в конфликте в Донбассе

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Он испытывает неописуемое чувство, когда остается живым после обстрелов. О страхе актер забывает, когда видит, что убили другого.

Анатолий Пашинин дал интервью представителю СМИ Соне Кошкиной и рассказал об удовольствии в конфликте в Донбассе. По словам знаменитого актера, сильное позитивное чувство он испытывает после того, как остается живым после обстрелов. О страхе он перестает думать, когда: «если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого...». Звезда кино отмечает, что получение оружия - это волшебное чувство.

Анатолий Пашинин бросил успешную карьеру в российской киноиндустрии и отправился на Донбасс, где стал в ряды украинской армии. Как объясняет свое решение актер, он не отстаивает идею построения национальной Украины. Его позицию не поняли в России, поскольку он длительное время проживал там и был востребованным на экране, а после просто прекратил общение с друзьями.