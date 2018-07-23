Родственники раскрыли тайну смерти актера фильма «Любовь и голуби»

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Игорь Лях, сыгравший «Лёньку» в знаменитом советском фильме, ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Для поклонников фильмов времен СССР смерть артиста стала настоящим ударом. Родственниками Игоря Ляха была открыта тайна смерти актера кинофильма «Любовь и голуби». По словам близких, 7 июня артист ужинал со своей семьей, после чего лег спать. Наутро родные «Лёньки» обнаружили его в постели мертвым. Оказалось, что причиной смерти стала болезнь сердца, которую скрывал известный артист.

Фанаты Игоря Ляха после выхода самого известного фильма с его участием все больше и больше привязывались к кумиру. Он снимался до 1997 года, но потом ушел в преподавание. Лях был творческим наставником своих студентов в институте имени Щепкина, и шутя назвал своих подопечных «охламонами».

Он был человеком далеким от современной цифровой техники, все время проходил с телефоном-ракушкой, но когда он вышел из строя, ему пришлось осваивать современный гаджет. Студенты помогали ему в этом непростом деле, за что тот был им безгранично благодарен.

Студенты рассказывают, что их преподаватель появлялся за три дня до смерти в институте, и ничего не предвещало беды. Он был полон сил и хотел жить дальше, но у коварной болезни были свои планы на судьбу советского артиста.

Вся страна с теплотой вспоминает актера, который запал в душу каждому российскому зрителю. Пользователи скорбят и не могут понять, почему болезнь забирает самых талантливых, красивых и умных людей.