Начались съемки нового сезона «Тест на беременность» со Светланой Ивановой

Вчера, 23:45

Поклонники популярного российского телевизионного сериала «Тест на беременность» могут быть спокойны – продолжению эпопеи быть. Свою работу в проекте продолжит и Светлана Иванова.

Российских звезд захлестнул бэби-бум, не осталась в стороне и актриса Светлана Иванова, которая всего несколько месяцев назад стала мамой во второй раз. Только в феврале текущего года поклонники узнали о беременности своей любимицы, ведь звезда до последнего скрывала. Даже после того, как округлый животик стал виден всем окружающим, актриса не стала комментировать грядущие изменения в своей жизни, а просто отправилась рожать в Израиль.

Информация о рождении второго малыша Ивановой появилась 4 мая, но вот точной даты его появления на свет не сообщается. Пробыв несколько месяцев в Израиле, знаменитость вместе с детьми вернулась в Россию и сразу же решила вернуться к работе. Поклонники заметили, что все время после родов актриса работала над восстановлением своей формы и предстала перед камерами в идеальном состоянии.

Теперь же звезда выложила на своей страничке в социальной сети фотографию с гримерки сериала «Тест на беременность», чем порадовала публику. Поклонникам пока не разглашают основную сюжетную линию нового сезона, даже артисты не знают о всех хитросплетениях, которые ждут их героев. Иванова заявила, что пока неизвестна дата выхода сериала на экраны, она просит потерпеть и не задавать вопросов о его сюжете.