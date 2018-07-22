Новые трейлеры кинокомпании Warner Bros представлены в Сан-Диего

Сегодня, 15:58

В Сан-Диего проходит фестиваль Comic-Con International. Это главное торжество года для лучших гиков со всех уголков планеты.

Ознаменовалоь открытие выставки 19 июля представлением готовящихся к выходу большим сериалам (11-й сезон «Доктора Кто», «Титаны» от DC, «Летящие сквозь ночь».

Дальше внимание публики заняли полнометражные лидеры проката. Студия Warner Bros представила целых четыре новых трейлера. Им прочат попадание в разряд несомненных блокбастеров. Какой из них самый яркий, трудно было определить. Любая новинка несомненно подает надежды.

Например, сиквел фильма Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают». Фильм «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» рассказывает о приключениях Ньюта Саламандера - чародея из вселенной Гарри Поттера. Сценарий для этой картины был написан Джоан Роулинг, выйдет на экраны уже в этом ноябре. Каст сериала представлен Джонни Деппом в образе темного волшебника Грин-де-Вальда, а так же Эдди Редмэйном, Джуд Лоу.

Порадовал зрителей трейлер супергеройского блокбастера «Шазам!». Главную роль в фильме сыграл Закари Ливай. Режиссер фильма Дэвид Ф. Сандберг. Известность пришла к нему благодаря фильму ужасов «Проклятие Аннабель: зарождение зла».

История «Шазама!» незамысловата. Картина повествует о мальчике, которому присуща одна очень необычная способность - перевоплощаться во взрослого супергероя. В этом ему помогает лишь одно волшебное слово. Показ фильма стартует в российских кинотеатрах 4 апреля 2019.

Впрочем, все фильмы, к которым были представлены эксклюзивные новые трейлеры от компании Warner Bros в Сан-Диего, она выпустит на экраны в 2018-2019 годах. Среди них «Аквамен» и «Годзилла: Король монстров».