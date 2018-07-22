20th Century Fox пересниме сериал «Баффи - истребительница вампиров»

Сегодня, 07:30

На конец 2019 года намечен выпуск пилотной версии, но неизвестно оценят ли этот жест фанаты оригинала.

Кинокомпания 20th Century Fox решила устроить перезапуск культового сериала нулевых - «Баффи - истребительница вампиров». Сериал стартовал в 1997 году и закончился на 7 сезоне в 2003 году. На данный момент ведутся поиски девушки на главную роль, но уже появились сведения о том, что, возможно, это будет некая афроамериканка. Продюсером, который переснимет сериал, выступит Джосс Уидон, который был автором и режиссером оригинала. Сценарий к пилотной серии, выпуск которой назначен на конец 2019 года, напишет Моника Бринн.

Ранее сообщалось, что культовый сериал «Зачарованные» о трех сестрах-ведьмах также планируют переснять. Однако, многие фанаты оригинала не оценили это предложение и в сети появилось множество шутливых постов о «Разочарованных». Поклонники «старых ведьм» сообщили, что лучше уж их любимый сериал закончился давным-давно, нежели сейчас смотреть на жалкую пародию неповторимого оригинала.