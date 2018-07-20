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На первый план начнут выдвигать Нормана Ридуса, играющего Дэрила. Выход всеми любимого полицейского Рика Граймса сократят до минимума.

По словам Роберта Киркмана, автора нашумевших комиксов, новый сезон «Ходячих мертвецов» останется без Эндрю Линкольна. Его участие в съемках сократят до минимума, так как сам процесс происходит в США, а семья актера живет в Лондон. Ему стоит отдать должное, ведь он посвятил себя проекту на долгих 8 лет. Руководство сериала приняло решение вывести на первый план не менее любимого публике Нормана Ридуса.

«Ходячие мертвецы» является популярным сериалом даже в России. Так байкер из Воронежа решил переделать свой мотоцикл в стиле «скрэмблер», причем начал он с биты, которая выступает в качестве визитной карточки Нигана. Злодей ласково именует ее Люсиль, чем веселит зрителей. Примечательно, на биту намотана колючая проволока.