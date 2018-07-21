«Ходячие мертвецы»: Эндрю Линкольн покидает сериал

Сегодня, 05:30

Главный герой триллера поменяет лицо. «Мертвецы» станут немного другими.

Главный герой покидает «Ходячие мертвецы» Актёр Эндрю Линкольн покидает сериал. Теперь те станут немного другими.

Линкольн был Риком на протяжении восьми сезонов этой франшизы. После девятого он исчезнет из культового шоу США и уже никогда больше в нём не появится.

Линкольн сообщил, актёр помнит о своих фанатах. Он намерен сделать так, чтобы «Ходячие мертвецы» в девятом сезоне стали чем-то невероятным и особенным. Таким образом он хочет попрощаться в этом образе со своими поклонниками. «Ходячие мертвецы» в своей девятой версии ожидаются к выходу на широкий экран в октябре этого года.

Тизер римейка этой зомби-драмы уже доступен в США. Судя по всему, сюжет ожидают существенные перемены. Рик Граймс будет выведен из него. Видимо, для это временно возвратится его мёртвый напарник. «Ходячие мертвецы» являются в США хитом уже десять лет. Эндрю лично решил завершить свои съёмки в этой ленты.

Чем аргументировано его решение, актёр пояснять не стал. А на первый план, видимо, станет выходить Дэрил, которого играет Норман Ридус. Это подтверждается и тем, что его гонорар существенно увеличен. Девятый сезон «мертвецов» станет включать шестнадцать эпизодов.