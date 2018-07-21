Рассекречено название нового сезона «Американской истории ужасов»

Сегодня, 03:30

Канал FX разместил эту новость на своей официальной странице в Twitter. Новость сопроводили стильным постером.

Название нового сезона хоррор-антологии рассекречено. Следующие серии «Американской истории ужасов» объединят под названием «Апокалипсис», что вполне логично после "трамповского" сезона.

Сюжет девятой главы сериала будет тесно переплетен с сюжетами первого и третьего сезонов. Несмотря на то, что в «Апокалипсисе» появятся герои и локации из «Шабаша» и «Дома-убийцы», плакаты явно перекликаются с культовым токофобным хоррором режиссера Романа Полански «Ребенок Розмари».

О сюжете пока известно только то, что действие будет происходить в 2019 году. Райан Мерфи уже говорил о том, что в восьмом сезоне заложен мощный концепт, и что подобного еще никто не делал. Кроме того, он заметил, что поклонники должны приготовиться к совершенно неожиданному повороту в пятом эпизоде.

Новый сезон зрители смогут увидеть, начиная с 12 сентября.