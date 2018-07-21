Британцы назвали самый «возмутительный» фильм 2017 года

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Жители Британии сообщили, что сцены насилия не должны быть показаны детям, младше 18 лет, но не всегда сцены насилия базируются только на жестокости и садизме.

Фантастический боевик «Логан», с Хью Джекманом в главной роли, получил наибольшее количество жалоб жителей Британии. Это было обусловлено тем, что фильм был показан с ограничением возраста для просмотра «15+», однако британцы, посмотревшие этот фильм, считают, что необходимо было сделать пометку «18 лет и старше», так как в киноленте множество сцен насилия. Они сообщили, что «Логан» - это самый «возмутительный» фильм 2017 года. Лондонский совет по этому вопросу отметил, что сам кинофильм делал акцент в подобных сценах не на самом садизме, а на экшне на экране, потому и получил столь низкое ограничение по возрасту. Сообщается, что фильм получил 20 официально зарегистрированных жалоб, в то время как ранее наиболее «возмутительные» фильмы получали боле 40 или 50 жалоб.

А вот наилучшими фильмами 2017 года кинолюбители назвали киноленты «Ла-ла-Ленд», «Бегущий по лезвию», «Одарённая» и «Собачья жизнь». Они понравились практически каждому зрителю и оставили свой след в их сердце.