Актриса из «Сватов» рассказала о зверском убийстве матери

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Тогда Маргарита Шубина была готова на принудительное лечение в психиатрической больнице. 21-летней девушке было трудно пережить смерть единственного родного человека.

Маргарита Шубина, актриса из «Сватов», стала гостьей Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека», где рассказала о зверском убийстве своей матери в 1980-х годах. Тогда начинающей актрисе был всего 21 год и утрата стала серьезной. Она лично обнаружила мать на грани жизни и смерти в ванной, внутреннее кровотечение женщины составило 2 литра крови и даже операция не смогла ей помочь.

Маргарита Шубина не могла возвращаться в квартиру, где все напоминало об ужасном событии и была готова пройти лечение в психиатрической больнице. Спустя время квартиру удалось продать и хоть на краткие мгновения избавиться от кошмаров.