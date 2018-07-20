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Произойдёт возвращение лунных нацистов. Их возглавляет фюрер на недисциплинированном тиранозавре.

Зрители уже заждались, когда появится сиквел «Железное небо». К их удовлетворению, сейчас вышел его трейлер, в котором появились новые персонажи. В трейлере сиквела «Железное небо» появился Гитлер-рептилоид.

Политическая комедия – пародия «Железное небо» вышла в 2012 году. Появление сиквела сначала предполагалась на 2016 год. Теперь премьера перенесена на 2019.

«Железное небо -2» имеет название «Грядущая раса». В нём появляются некоторые важные исторические фигуры. В числе них и Гитлер на динозавре. Сиквел будет прямым продолжением своего оригинала и продолжит его сюжет.

Прошло 20 лет после того, как затаившиеся на Луне остатки разных радикальных движений совершили свою атаку. За это время пробудились самые разные древние рептилии.

Земля после прошедшего на ней ядерного конфликта полностью опустошена. Однако в секретных хранилищах имеется загадочное оружие.

Оно может окончательно уничтожить всё и всех.