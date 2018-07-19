Совместный мюзикл возобновил чувства Доминика Купера и Аманды Сейфрид

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Доминик Купер признался, что участие в мюзикле «Mamma Mia! 2» заставило его вспомнить об отношениях с Амандой Сейфрид, с которой не виделся 5 лет. По сюжету фильма, она снова стала его возлюбленной.

Доминик Купер и Аманда Сейфрид встречались больше пяти лет назад, и с момента расставания у них не было поводов для встреч. Вернуть былые чувства им помогло участие в американском мюзикле «Mamma Mia! 2». В фильме они сыграли молодую влюбленную пару, что вызвало сильную ностальгию у актера. Он признается, что даже почувствовал влюбленность в экс-девушку, но это никак не повлияет на их отношения.

Доминик Купер рассказал, что отношения с актрисой он не хочет возвращать. Скорее всего, на решение игнорировать новые чувства повлияло замужество Аманды Сейфрид. Знаменитость вышла замуж в 2017 году за Томаса Садоски. Как говорит девушка, ее супруг не был рад тому, что она будет работать на одной площадке с бывшим возлюбленным, и к тому же играть роль его девушки. Садоски боялся, что Купер попытается вернуть Аманду. Но, по словам актера, он так поступать не будет. Купер хочет стать с экс-девушкой друзьями.

Напомним, что выход продолжения популярного фильма «Mamma Mia! 2» запланирован на 19 июля 2018 года. В кинотеатрах России мюзикл появится 16 августа 2018 года.