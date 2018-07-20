Руперт Гринт больше не робкий мальчик из «Гарри Поттера»

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Рон Уизли повзрослел и возмужал. Его поклонники в восторге от нового образа актера и уверены, что у него большое будущее.

Руперт Гринт стал весьма популярным благодаря роли во франшизе о знаменитом волшебнике. Однако, роль Рона Уизли настолько «приклеилась» к Руперту, что он попытался избавиться от него, пробуя себя в самых разных амплуа. Сейчас, по словам фанатов, Гринта не узнать. Он располнел, даже одно время попытался отращивать усы, легкая небритость и небрежная прическа делают его скорее похожим на знаменитого музыканта Эда Ширана, нежели на рыжеволосого друга Гарри Поттера. При этом Руперт не стремится к успеху у женщин и занимается только творческой карьерой. Известно, что он не уехал, как его коллеги по фильму, в США, а остался в Великобритании и до сих пор снимается в фильмах там, показывая, что он больше не робкий рыжий мальчик из фильма о Гарри.

Дэниэл Рэдклифф также пытается избавиться от «клейма Гарри Поттера». Он играл в различных фильмах, доказывая, что он состоятельный актер и без роли «мальчика со шрамом». Однако, многие продолжают узнавать актера на улицах с возгласом «Это же Гарри Поттер!», что Дэниэла порой, по его словам, немного раздражает.