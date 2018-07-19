Сара Джессика Паркер: стройная фигура и сморщенная кожа

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Звезда, «страдающая» от низкой самооценки, продемонстрировала морщинистое тело в бикини.

Недавно коллекция фотографий стареющих звезд пополнилась снимками Сары Джессики Паркер. В Сеть выложили фото 53-летней артистки в черном купальнике. Их удалось сделать папарацци во время отдыха актрисы в Италии. На снимках приятным зрелищем можно назвать лишь ее стройную фигуру как у топ-модели, но возрастные изменения никуда не денешь: сморщенная сухая кожа портят впечатление от просмотра.

Тем не менее, морщины покрывающие ноги, руки и живот, обвисшие грудь и попа актрису не смущают. Сара Джессика Паркер востребована и как актриса и как модель. Недавно ее пригласи рекламировать нижнее белье для одного известного бренда, а супруг до сих пор находит ее весьма привлекательной и сексуальной. Напомним, что актер и певец Метью Бродерик уже более двадцати лет женат на Саре Джессике Паркер, и они воспитывают сына и двух девочек-близнецов. Актриса не раз говорила о том, что не боится своего возраста, потому что, несмотря на то, что увядает ежедневно как цветок, ничего поделать с этим не может.

И поклонники полностью ее поддерживают, потому что она все равно прекрасно выглядит для своих лет и ее стройная фигура - повод для зависти многих женщин, а на таланте возраст никак не сказывается.