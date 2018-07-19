Поклонники надеются, что смерть Егора Клинаева - это шутка

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Их кумир должен вернуться на экраны. Гибель звезды «Физрука» до сих пор шокирует преданную публику.

Поклонники талантливого Егора Клинаева надеются, что смерть актера - это шутка. В социальной сети «ВКонтакте» пользователь Мария Кузнецова опубликовала пару фотографий знаменитости и написала: «Он вернется, он обещал…». Видимо, преданная фанатка не может смириться со смертью известного и просто хорошего человека.

В ночь на 27 сентября 18-летний Егор Клинаев, проезжая по МКАД, увидел ДТП. Парень остановился, чтобы помочь участникам аварии, где был сбит иномаркой. Это произошло из-за отсутствия на дороге знака аварийной остановки. Смерть Егора Клинаева до сих пор считается нелепой и случайной, потому поклонники свято верят, что их кумир может неожиданно вернуться. Егор с раннего детства участвовал в различных проектах и показывал отличные результаты.