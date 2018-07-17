В Сети опубликовали новый трейлер фильма «Богемская рапсодия»

Сегодня, 19:00

Воссоздать историю становления легендарной группы с тайнами и промахами удалось 20th Century Fox.

Красочный клип, презентованный на видеохостинге, показал поклонникам Queen «нового» Фредди Меркьюри, который по истории фильма только пытается завоевать славу в коллективе. В Сети опубликовали новый трейлер «Богемская рапсодия», который за полдня собрал более 40 тыс. просмотров. Судя по отметкам зрителей, трейлер пришелся по вкусу поклонникам, которые отметили интерес к будущему клипу 4.5 тыс. «лайков». В описании к ролику говорится, что Фредди бросил вызов стереотипам и разрушенному соглашению стать одним из самых любимых артистов на планете.

В фильме можно будет увидеть быстрый взлет популярность группы. Однако на пике популярности Фредди избегает общения с королевой (Bohemian Rhapsody - это торжественное празднование королевы), приступает к репетициям и реализует революционное звучание группы.

Как покажет финал фильма, Меркьюри пострадает от своего решения. Несмотря на то, что Фредди смело сталкивается с недавним диагнозом СПИДа, он возглавляет группу в одном из величайших выступлений в истории рок-музыки. Королева цементирует наследие, которое по-прежнему вдохновляет посторонних, мечтателей и любителей музыки по сей день.