В фильме ужасов снимутся актеры картины «Нелюбовь»

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Режиссер картины «Нелюборь» Андрей Звягинцев выпустил ленту в прокат в 2017 году. Она сразу завоевала сердца зрителей и заслужила престижную французскую кинопремию «Сезар».

Святослав Подгаевский задумал снимать фильм ужасов под рабочим названием «Яга. Кошмар темного леса», такой информацией он поделился с журналистами сегодня 17 июля. Кинематографист сообщил, что готовясь к запуску картины долгое время раздумывал над тем, кто же сможет сыграть главные роли в ленте. Для этого он просматривал много кино материала и остановил свой выбор на актерах фильма «Нелюбовь».

Марьяна Спивак и Алексей Розин уже дали свое согласие на съемки в фильме ужасов. Известно, что компанию им составят Светлана Устинова и Игорь Хрипунов. Все приглашенные в картину актеры заявили, что предложенная им история довольно интересна и должна привлечь зрителя.

Сообщается, что в фильме «Яга. Кошмар темного леса» будет рассказана история молодой семьи, которая переезжает на новое место жительства, а для присмотра за детьми нанимает няню, которая и пугает ночами мальчика и девочку. В ходе развития сюжета выяснится, что няня является демоном Ягой. Новая работа поддерживается Федеральным фондом социальной и экономической поддержки российского кинематографа.

Напомним, что Подгаевский уже не в первый раз берется за жанр ужасов. Ранее он уже выпустил в прокат хоррор «Русалка. Озеро мертвых» и картины «Невеста» и «пиковая дама: Черный обряд».