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Дружба и работа с Хепберн принесла ему твердую славу и успех.

Официальная запись в Twitter Детского фонда Одри Хепберн объявила новость, в которой говорилось: «С самым тяжелым сердцем мы приветствуем члена нашего совета, наставника и друга Роберта Вольдерса. Пусть твоя прекрасная душа покоится в мире. Ваш яркий пример живет». Так появились данные о том, что легенда кино актер Вольдерс умер в 81 год. Информация о причине смерти не была опубликована. Он родился в Нидерландах 28 сентября 1936 года. Учился в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке. Он появился на многих телешоу в 60-х и 70-х годах.

Его первая роль была в 1965 году на Flipper NBC. Актер присоединился ко второму и заключительному сезону действия комедии Ларедо в 1966 году, как техасский рейнджер Эрик Хантер. Из-за его хорошей внешности и акцента он получил особую славу и востребованность. Начиная с 1980 года, Вольдерс и Хепберн были спутниками по жизни до в 1993 году. Хепберн был послом доброй воли ЮНИСЕФ, а Вольдерс помогал проводить благотворительные сборы. После ее смерти у него были отношения с Лесли Карон из Гиги, а затем с Ширли Фондой.