Сегодня, 10:18

Видео с первыми кадрами научно-фантастического сериала опубликовали в социальной сети Twitter.

В Netflix представили тизер третьего сезона «Очень странных дел» с участием дочери Умы Турман. Короткий ролик содержит сюжет, в котором Майя Хоук играет роль кассирши Робин, работающей в кафе. Ее напарником стал Джо Кири, который играет роль Стива. Его поклонники данного сериала уже знают, поскольку актер снимался в предыдущих частях.

По задумке авторов «Очень странных дел» Хоук предстанет перед зрителем дерзкой и веселой девушкой, которая ищет приключения и находит их в маленьком городке Хоукинс. Премьера сезона предварительно запланирована на последний день октября 2018 года.

Поклонники сериала заметят, что авторы постарались его наполнить отсылками к поп-культуре 80-х годов. Первый сезон был позитивно воспринят кинокритиками, которыми была отмечена великолепная актерская игра, режиссура, атмосферность и музыкальное сопровождение «Очень странных дел».