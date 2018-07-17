Брюс Уиллис собрат вместе всех своих женщин

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Брюс Уиллис, несмотря на расставание со своей первой женой, поддерживает с Мур цивилизованные отношения и принимает участие в жизни своих взрослых дочерей. Теперь же актер решился на очень неординарный шаг – собрать две жены и три дочери.

В воскресенье 15 июля Крепкий орешек Брюс Уиллис и его экс-супруга Деми Мур приняли участие в популярном американском шоу «Поджарь звезду». Известно, что актриса всегда с большим энтузиазмом подсмеивается над бывшим супругом.

Известно, что пара прожила вместе 13 лет и за этот период на свет появилось трое прекрасных дочерей, которые сегодня уже взрослые красавицы – Румер 29 лет, Скаут – 26 лет и Талуле 24 года. Все они также присутствовали на съемках.

К удивлению зрителей в зале присутствовала и нынешняя жена актера – 40-летняя Эмма Хеминг, которая и опубликовала несколько фотографий с данного мероприятия. Поклонников Уиллиса покорило, что все его женщины очень мирно позировали в кадре, что обычно не свойственно для женщин.

Напомним, что с Эммой Хеминг Брюс Уиллис сочетался браком еще в 2009 году, у пары подрастает двое дочерей – 14-летняя Эвелин и шестилетняя Рей. Известно, что младшие дочери звезды на записи программы не участвовали. Поклонники актера очень положительно отозвались о такой дружбе и предположили, что ему очень комфортно в своем "женском царстве".