Утерянный 60 лет назад сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании

Сегодня, 14:59

Легендарный кинорежиссер так и не успел снять фильм «Жгучая тайна», основанный на одноименной новелле. Начав работу над сюжетом картины в 1956 году, американский кинодел потерял записник.

Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании усилиями Натана Абрамса, профессора кинематографии Бангорского университета. Американский кинорежиссер успел исписать больше ста страниц записника, остановившись перед самой развязкой. Однако уже сейчас киноделы-современники могут закончить работу легендарного наставника. Примечательно, писать утерянный 60 лет назад сценарий к фильму «Жгучая тайна» Кубрику помогал мастер пера Колдер Уиллингэм.

Закончить работу режиссеру помешал конфликт с начальством. Кинодел параллельно работал над картиной «Тропы славы», а это строго нарушало условия контракта с кинокомпанией MGM.

Новелла «Жгучая тайна» рассказывает историю мужчины, пытающегося стать другом 10-летнего мальчика ради знакомства с его мамой.