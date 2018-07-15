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Супруга известного актера уже несколько лет пытается победить страшную болезнь. Силы для ежедневного сопротивления смертельному недугу ей дает поддержка супруга.

В 2006 году Татьяне Бронзовой диагностировали онкологию. С самого начала Борис Щербаков помогает жене в борьбе с раком. Недавно Бронзова рассказала то, чего до этого не знал никто: муж проявляет по отношению к ней всяческую заботу и не оставляет ее одну. Сейчас Татьяна говорит, что чувствует себя намного лучше.

В одной из передач, которую посвятили женам секс-символов российского кино, Бронзова рассказала историю своего знакомства с будущим мужем, что их связывает и как она смогла простить его измены. В их семье на первом месте всегда были дружеские отношения и абсолютная откровенность, поэтому они сохранили очень близкие отношения.

По словам жены Бориса Щербакова, она всегда знала о его увлечениях, но любовь и взаимопонимание дали ей силы простить ему отношения на стороне, потому что духовное единение двух людей всегда важнее мимолетных эмоций.