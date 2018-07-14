Бен Аффлек точно предсказал будущее

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В Сети появились доказательства экстраординарных способностей голливудской звезды.

Один из пользователей Twitter Джон Бакус выложил на своей странице архивное интервью со знаменитым актером. 15 лет назад Бен Аффлек сумел с поразительной точностью смог предвидеть сегодняшний уровень развития технологий.

В Сети сразу появились утверждения, что актер не просто сделал прогноз, а точно предвидел все это. Многие пользователи выдвинули предположения о том, что он обладает экстрасенсорными способностями и может творить еще и не такие чудеса. Тогда Бен Аффлек сумел дать довольно точный прогноз развития Spotify и Netflix. Не ошибся он и в появлении стриминговых онлайн-сервисов и годовых музыкальных подписок.