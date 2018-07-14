В московском музее сорвана премьера фильма «Донбасс»

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Руководство музея уверяет своих посетителей, что показ фильма непременно состоится, но в другое время.

В московском Музее современного искусства «Гараж» отменили показ фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы 14 и 15 июля. На сайте музея появилось сообщение, что в данные дни показа не будет из-за технических неполадок, но позже обязательно будет размещена дата официального показа. Существует версия, что из-за отсутствия прокатного удостоверения, Министерство культуры Российской Федерации пригрозило руководству музея штрафом в случае незаконного показа этого фильма и в этом случае организаторы премьеры решили отказаться пока от этой идеи.

Известно, что кинокартина, премьера которой сорвана в Москве, была удостоена награды на Каннском кинофестивале в номинации за лучшую режиссуру. Фильм «Донбасс» был снят съемочными группами из Украины, Германии, Франции и Нидерландов. Сюжетом фильма являются события на юго-востоке Украины, в частности, военные действия.