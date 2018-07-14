На Украине снимут ремейк «Вокзала для двоих» Эльдара Рязанова

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Кинодеятели Украины приступили к созданию мини-сериала «Зоя», который, по сути, является ремейком картины Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих».

Съемки фильма по заказу канала СТБ будут проходить в Киеве. Продюсер сериала Денис Пономаренко пригласил на главные роли Клавдию Дрозд и Андрея Фединчика. Автор сценария Татьяна Гнедаш признается, что сюжетная история «Вокзала для двоих» волновала ее с самого детства. Поэтому не удивительно, если в сериале можно усмотреть некоторые сходные моменты.

Как известно, в основу фильма Эльдара Рязанова положен реальный случай, произошедший с композитором Микаэлом Таривердиевым и его возлюбленной актрисой Людмилой Максаковой. Таривердиев взял на себя вину Максаковой, которая, управляя автомобилем, сбила пешехода. В результате он был осужден на два года из-за женщины, которая его впоследствии предала. Главные роли в «Вокзале для двоих» исполнили Олег Басилашвили и Людмила Гурченко.