Новый «Годзилла» показался: В Сети появилось его фото

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Новый облик чудовища уже доступен для обозрения. Именно таким он будет в сиквеле: пугающим и ужасным

Новый «Годзилла» показался. В Сети появились фото этого монстра. Это будет по-прежнему гигантский ящер.

На обнародованных фото видно, как «Годзилла», находясь посреди океана, извергает синий радиоактивный луч.

Стало известным о появлении в фильме новых чудовищ: летающего ящера Родана, огромного мотылька Мотры и трёхголового змея Кинга Гидора.

Фильм снимает Майкл Доэрти. Известно название сиквела «Годзилла: Король монстров». Сюжет держится в тайне.

Единственное, чем поделился Доэрти, это тем, что Родан во многом станет мощней Годзиллы. Со слов режиссёра, он считает того атомной бомбой с крыльями и очень любит этот персонаж.

Видимо, монстры опять начнут биться между собой, пытаясь установить собственное превосходство на Земле. Человечество окажется на волосок от гибели. Помощь вновь должна прийти от героических учёных, не побоявшихся чудовищ.

Российскому зрителю ещё очень долго ждать премьеры. «Годзилла» стартует в РФ 30 мая 2019 года.