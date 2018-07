Сегодня, 09:21

Перри скончался в четверг у себя дома в Уэллсе в штате Калифорния, после борьбы с раком простаты железы.

Перри скомпилировал десятки художественных, телевизионных и сценических титров в течение долгой карьеры. Люсиль Болл – этот тот человек, который стал билетом в киноиндустрию для Перри. У Роджера появился первый контракт в Desilu Studios. Он снялся вместе с Пэт О'Брайеном в серии ABC 1960 года «Харриган и сын» и снялся вместе с Чаком Коннорсом и Бен Газзарой в 90-минутной драме «Арест и судебный процесс» (1963-64). Перри был приглашенной звездой в сериале «Звездный путь» в незабываемом эпизоде первого сезона в 1967 году, «Завтра вчера», в котором играет капитан Джон Кристофер.

Его фильмы были включены в «Follow the Boys» (1963) с Конни Фрэнсис, «Rollerboogie» с Линдой Блэр, «The Thing With Two Heads» с Рэем Милландом и Rosevelt Grier, «Cat» и «Count Yorga». Среди его главных постановок можно назвать: «Цыган», «Энни», «Они играют в нашу песню», «Мистер Робертс», «Однажды на матрас»,«Все идет», «Королевская охота солнца», «Прощай, Чарли», «Любители и другие незнакомцы» и «Любовные письма». Перри сочинил музыку для «Make Promise, Keep Promise», которую презентовали в Театре Doolittle в Голливуде. Он также составил партитуру для музыкальной версии «You Never Can Tell» Джорджа Бернарда.

В последние годы Перри участвовал в благотворительных программах для детских домов и благотворительных организаций. Актер ранее был женат дважды: на Патти Перри, а затем на Джоанн Уорли. Актер Роджер Перри из «Стартрека» умер в 85 лет. Сообщается, что вместо цветов пожертвования в его честь и память желающие могут внести средства в Региональный центр речного моста для детей, подвергшихся насилию, в Glenwood Springs Co., которая была основана Перри и его женой.