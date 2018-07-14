«Катастрофа»: Netflix показал, как будет выглядеть Земля после Апокалипсиса

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В фильме описан один из наиболее вероятных сценариев конца света.

Недавно в сети появился трейлер фильма «Как это кончится» (How It Ends) от компании Netflix. В картине режиссёр показал, как будет выглядеть Земля после Апокалипсиса. Сюжет данной ленты заставляет людей задуматься о том, что их судьба и судьба всего мира зависит от геологических изменений, которые могут проявиться в любой момент.

Голливуд уже давно популяризовал пост-апокалиптический жанр в мире и периодически удивляет общество новыми фильмами из этой серии. Катастрофа в перспективе видится весьма привлекательным и завораживающим зрелищем, но вместе с тем заставляет обратить внимание на животрепещущие проблемы.

Так происходит и в картине «Как это кончится», само название которой наводит ужас на потенциального зрителя. В центре сюжета события, разворачивающиеся якобы в наши дни на территории США. Молодой американский адвокат, роль которого играет британский актер Тео Джеймс, вместе с отцом оказывается в самом эпицентре геологической активности - в Чикаго. Землетрясения сопровождаются выходом лавы из недр на земную поверхность. Паника и хаос усложняют задачу главного героя – выбраться из кромешного ада и остаться живым в самой чудовищной катастрофе в истории человечества.

Ранее эксперты предрекли апокалипсис из-за массового извержения вулканов. Россия уцелеет после катастрофы, но США окажутся разрушены.