22 сезон «Южного парка» получил дату премьеры

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Первая серия будет доступна к просмотру уже этой осенью.

NME сообщает дату премьеры серии «Южного парка» от Comedy Central. 22 сезон продолжит захватывающий приключенческий ситком, который в мире набрал огромную популярность.

«Это официально. Стэн, Кенни, Кайл и Картман вернутся в сезон 22 Южного парка 26 сентября в 10p ET на @comedycentral», - говорится в сообщении в Instagram.

К слову, основу сюжетной линии составили приключения 4 мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Саут-Парк, штат Колорадо. Сериал глумится над недостатками американской культуры, критикует множество глубоких убеждений и табу посредством пародии и чёрного юмора. «Южный Парк» выходит поздно вечером и позиционируется как мультфильм для взрослых.