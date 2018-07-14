В первых кадрах спин-оффа «Гарри Поттера» нашли киноляп

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Несоответствие книги Роулинг с фильмом превратилось в масштабную дискуссию.

Фанатов истории о вселенной и личности «Гарри Поттера» не так уж легко обмануть. Они часто находят нестыковки и ляпы и в книгах Джоан Роулинг, и в кадрах фильмов.

Буквально на днях в Сеть попали новые кадры спин-оффа «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Кинокартина будет частью истории об истории Ньюта Саламандера. Однако поклонники мира «Гарри Поттера» сразу же нашли киноляп в самых первых кадрах новинки.

Просматривая кадр, можно заметить совсем молодого Ньюта, которого играет Джошуа Шиа. За парнем же стоит директор Хогвартса Альбус Дамблдор, которого покажет на экранах Джуд Лоу.

Зрители решили, что на кадрах молодой чародей учит заклинание, которым, скорее всего, стала защита от боггарта. Это означает, что профессор Дамблдор учит детей защите от тёмных искусств. Однако в это же время в оригинальной книге Джоан Роулинг Дамблдор являлся учителем трансфигурации.

Стоит указать, что фанаты уже не впервые находят киноляпы в указанном фильме. Ещё в марте они заявили, что из Хогвартса нельзя провести процесс трансгрессировки. Это сделать мог только Дамблдор. Но в трейлере к фильму министр магии с подчинёнными перемещаются через защитные заклятия без проблем.